ANTAC exige mesas de diálogo con Gobierno federal ante alza de precios en combustibles y peaje en autopistas

La organización advirtió que, si continúan los aumentos, no está en riesgo sólo el transporte, sino la estabilidad económica de los mexicanos

Bertha Becerra / El Sol de México

Hoy, advirtió, este sector enfrenta una presión creciente por el encarecimiento del diésel, el aumento en los costos de operación y las constantes alzas en las casetas de las autopistas.

La ANTAC aseveró que esta situación no sólo impacta a los transportistas, sino que inevitablemente se traslada al costo final de los productos.

La consecuencia es clara: un incremento sostenido en la inflación, particularmente en los productos de la canasta básica, que ya registra aumentos por encima de la inflación general

El encarecimiento de alimentos, insumos y servicios básicos generará una presión social que no puede ignorarse

El transporte no es el problema, es parte de la solución. Pero sin condiciones justas y sostenibles será imposible evitar una escalada de precios que afecte a toda la población.

La ANTAC subrayó que si continúan los aumentos en los combustibles y peajes, lo que está en riesgo no es sólo el transporte, sino la estabilidad económica de los mexicanos.