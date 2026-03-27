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Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

Ante derrame de hidrocarburo en Golfo de México crean sistema de alerta sobre contaminación marina

Sheinbaum afirmó que las playas se limpiaron y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para resarcir el daño

Montserrat Maldonado

Es para trabajar en sistemas de alertamiento que permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo

La Presidenta mencionó que se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún tipo de contaminación

“Los tienen, por ejemplo, la Secretaría de Marina y Pemex también, pero los vamos a fortalecer”, agregó desde Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo mencionó que actualmente hay mucha investigación sobre las corrientes del Golfo y se sigue trabajando en ello. 

“El sistema de alertamiento se está perfeccionado para huracanes en zonas del Pacífico y el Golfo, así como de otros fenómenos naturales y también de posible contaminación en la mar”, señaló. 

Por otra parte, Sheinbaum indicó que el grupo interdisciplinario para investigar el derrame permanecerá de manera permanente

En este momento las playas se limpiaron y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para resarcir el daño

Al respecto, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, señaló que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya presentó las denuncias correspondientes por el derrame.

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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