Anticorrupción abre investigación contra Miguel Elorza, de Infodemia, y Jenaro Villamil, del SRP

El periodista Ignacio Gómez los denunció hace unos días y este miércoles compartió el expendiente

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Esto ocurre luego de que el periodista Ignacio Gómez inició un expediente en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría Anticorrupción en contra de ambos funcionarios públicos por presuntamente caer en faltas administrativas.

De acuerdo con el documento compartido por el periodista mexicano, el Área de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría es la que dará seguimiento al caso.