Anticorrupción abre investigación contra Miguel Elorza, de Infodemia, y Jenaro Villamil, del SRP
El periodista Ignacio Gómez los denunció hace unos días y este miércoles compartió el expendiente
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Esto ocurre luego de que el periodista Ignacio Gómez inició un expediente en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la Secretaría Anticorrupción en contra de ambos funcionarios públicos por presuntamente caer en faltas administrativas.
De acuerdo con el documento compartido por el periodista mexicano, el Área de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría es la que dará seguimiento al caso.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.