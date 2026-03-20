ANUIES creará grupo para mediar en conflictos universitarios

El secretario General de la Asociación, Luis Armando González, reconoció la necesidad de esta instancia para evitar paros estudiantiles así como la prevención de la violencia dentro y fuera de los planteles

Rafael García

Detalló que también resolverían conflictos de otro tipo, que pongan en riesgo la vida académica de los alumnos y el prestigio de las instituciones educativas.

Reconoció que, muchas veces, hay respuestas no apropiadas por parte de las autoridades que únicamente agravan el conflicto, por lo que se busca que sea conformado por especialistas en el tema.

Explicó que, una vez abierta la convocatoria para expertos en el tema, se llevará a cabo una reunión interna de la Asociación para seleccionar los perfiles más aptos.