Anuncia MC “lluvia de juicios políticos” contra Rosario Ibarra por solapar crímenes de desaparecidos

La diputada Laura Ballesteros dijo que también buscarán denunciar al Estado mexicano en la Corte Interamericana por los crímenes de desapariciones en el país

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anticipó una lluvia de solicitudes de juicio político en contra de Rosario Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por negligencia y solapar al Estado mexicano en los crímenes de desaparición de personas.

Recordó que desde la semana pasada ella puso el tema en la agenda pública por lo que tras tener contacto con colectivos y madres buscadoras, las solicitudes de juicio político quedarán en manos de las víctimas.

“Este juicio político quedará en manos y a disposición exclusiva de las víctimas, de las personas desaparecidas, de las madres y los colectivos”, dijo ante medios de comunicación.

La legisladora emecista puntualizó que el tema de las desapariciones en México ya ha sido catalogado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU como posibles delitos de lesa humanidad, y agregó que el Estado mexicano es el responsable y debe tomar postura al respecto.

Ballesteros Mancilla explicó que no se trata de procedimiento alguno contra ningún partido político, sino que la crisis de desapariciones en México es una tragedia transexenal que ha alcanzado a miles de personas.

La diputada agregó que también están buscando llegar al Comité de la ONU para evaluar la autonomía actual de la CNDH “para que evalúe y degrade en su calificación de autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en tanto Rosario Piedra no se vaya”, dijo.

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También agregó que buscarán llegar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana para interponer una denuncia contra el Estado Mexicano por los crímenes de lesa humanidad en materia de desapariciones.