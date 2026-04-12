Medios reportan que la audiencia fue pospuesta para el 18 de mayo; ya había sido aplazada por dificultades de la defensa de Ismael Zambada

EFE

En su acuerdo de culpabilidad, admitió haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024 y participado en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El Mayo sumaba 16 acusaciones en tribunales federales de EU

El que fuera mano derecha del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de EU desde 2009.

Los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.