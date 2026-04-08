Aplicaciones de sueros en Hermosillo terminan en casi una decena de muertes y un médico prófugo

El caso tuvo como epicentro una clínica privada donde se aplicaban sueros vitaminados, que hasta el 8 de abril han provocado la muerte de ocho personas

Yahir Fragoso / El Sol de México

Los primeros casos se registraron el 31 de marzo, cuando un padre y su hijo perdieron la vida tras recibir un suero vitaminado en una clínica particular.

Más tarde ese mismo día otra mujer fue internada en el Hospital de General de Especialidades de Hermosillo. También le habían inyectado un suero vitaminado, pero a ella en su casa.

Días después, Diego, hermano de la mujer, declaró que sus síntonamas comenzaron inmediatamente después de la aplicación, y que el médico acudió a su domicilio, donde le suministró más sueros y medicamento.

“Nunca mejoró, seguía con dolor, vómito y decía que le quemaba por dentro”, recordó.

La familia decidió trasladarla por sus propios medios a distintos hospitales, donde, según el testimonio, la atención fue insuficiente y tardía.

“Nos decían que no sabían qué tenía, le daban medicamentos, pero cada vez estaba peor”, señaló.

Diego Figueroa denunció posibles actos de negligencia tanto del médico que suministró los sueros como de las instituciones de salud que no brindaron atención oportuna.

La Fiscalía de Sonora informó el 1 de abril que había iniciado una carpeta de investigación por los hechos y realizado un cateo en la clínica ligada a la aplicación de los suertos.

Asimismo señaló que estaba plenamente identificada una persona de interés en el caso por su presunta participación en los hechos.

Para el 2 de abril, la mujer que se encontraba hospitalizada ya había perdido la vida, y los casos destaparon la muerte de otra mujer, atendida por el mismo médico, que falleció a principios de marzo.

El sábado 4 de abril una empresa ligada a los insumos utilizados en la clínica donde se aplicaron los sueros negó que comercializara algún producto de este tipo.

En este sentido, señaló que la prescripción médica, así como la aplicación de tratamientos, corresponden exclusivamente a los médicos.

En los pacientes afectados se encontraron cifras de altas de glóbulos blancos que es un fenómeno asociado a sepsis, entonces estamos en espera de los resultados finales para hacer un análisis

“Lo estamos buscando por homicidio culposo, por una mala praxis médica, y por supuesto que también configura una agravante por la responsabilidad médica y técnica”, puntualizó Gustavo Rómulo Salas, fiscal de Sonora.

Horas más tarde, dos personas más perdieron la vida, elevando el total de muertes a ocho, y se identificó un nuevo caso de una persona que se encuentra hospitalizada, con lo que suman 11 personas afectadas.

En la última actualización del caso este 8 de abril, la Fiscalía de Sonora detalló que se han realizado cuatro cateos para ejecutar la orden de aprehensión en contra del médico.