Ariadna Montiel se lanza contra el PAN: apuestan por la injerencia extranjera para desacreditar a la 4T

MÉXICO

Detienen a edil de Santa María Chilchotla por extorsión y tentativa de homicidio

La Fiscalía de Oaxaca detuvo al alcalde de Santa María Chilchotla por extorsión agravada y tentativa de homicidio, ligados al cobro de “pago de piso” y posibles vínculos con una célula delictiva entre Oaxaca y Veracruz.