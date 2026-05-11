Ariadna Montiel se lanza contra el PAN: apuestan por la injerencia extranjera para desacreditar a la 4T
El PAN presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha e informó que llevarán el caso a la Corte Penal Internacional
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
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