Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión de Elecciones y Alianzas de Morena, compartió a este diario que solo del nombre de Ariadna Montiel ha sonado para ocupar la dirigencia nacional del partido. / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

Ariadna Montiel anunció este martes que deja la Secretaría del Bienestar para buscar la dirigencia nacional de Morena en el Congreso Nacional que celebrará el partido el próximo domingo 3 de mayo.

“Hoy presenté mi renuncia a la presidenta @Claudiashein, con la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena. Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, escribió Ariadna Montiel en redes sociales.

“Con gratitud por la confianza del lic. @lopezobrador_ y de la primera mujer presidenta, cierro esta etapa con la satisfacción del deber cumplido”, agregó la exsecretaria de Bienestar, encargada de una de las políticas emblema de la Cuarta Transformación: los programas sociales.

Morena convocó a su VII Congreso Nacional Extraordinario debido a la anunciada salida de su actual líder, Luisa María Alcalde, quien a invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum ocupará la vacante que dejará Esthela Damián en la Consejería Jurídica.

Como anticipó El Sol de México, con la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia el próximo 30 de abril, Carolina Rangel, la actual secretaria general de Morena ocupará provisionalmente la dirigencia hasta la elección de la nueva presidencia el domingo entrante.

Rangel Gracida dijo a este diario que es imprescindible para el partido tener un Comité Ejecutivo Nacional completo, sobre todo de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas.

“Bueno, ha sonado el perfil de Ariadna Montiel. Es como el que más ha sonado, ¿no? Yo en lo personal tengo la mejor opinión de Ariadna. ha sido un gusto trabajar con ella en el gabinete, es una compañera que viene acompañando el proceso de transformación desde hace varios años. Es una mujer que además de haber sido buena funcionaria durante todos estos años, me parece que también es una mujer con sentido político ”, dijo Hernández Mora con antelación a este diario.

Con sede en World Trade Center de la Ciudad de México, en el Congreso, el Comité Ejecutivo de Morena anunciará de manera formal ante los cambios en la dirigencia nacional del partido y los congresistas nacionales de Morena elegirán a una nueva persona que lleve la presidencia partidista.