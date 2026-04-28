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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Ariadna Montiel va por la dirigencia nacional de Morena que se elige el domingo

El próximo domingo 3 de mayo, Morena celebrará su VII Congreso Nacional Extraordinario para definir a quien sustituirá a Luisa Alcalde

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Citlalli Hernández dice que solo Ariadna Montiel ha sonado para la dirigencia de Morena

Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión de Elecciones y Alianzas de Morena, también compartió a este diario que solo del nombre de Ariadna Montiel ha sonado para ocupar la dirigencia.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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