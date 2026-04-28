Ariadna Montiel va por la dirigencia nacional de Morena que se elige el domingo
El próximo domingo 3 de mayo, Morena celebrará su VII Congreso Nacional Extraordinario para definir a quien sustituirá a Luisa Alcalde
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Citlalli Hernández dice que solo Ariadna Montiel ha sonado para la dirigencia de Morena
Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión de Elecciones y Alianzas de Morena, también compartió a este diario que solo del nombre de Ariadna Montiel ha sonado para ocupar la dirigencia.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.