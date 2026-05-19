Arquidiócesis de México alerta sobre riesgos de trata y explotación sexual durante el Mundial 2026
Pidió a las instituciones especializadas y autoridades fortalecer mecanismos de protección para posibles víctimas durante el evento deportivo.
Pablo Rodríguez
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