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Méxicomartes, 19 de mayo de 2026

Arquidiócesis de México alerta sobre riesgos de trata y explotación sexual durante el Mundial 2026

Pidió a las instituciones especializadas y autoridades fortalecer mecanismos de protección para posibles víctimas durante el evento deportivo.

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Pablo Rodríguez

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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