Arranca en el Senado la ruta del plan B de Sheinbaum; prevén aprobación antes de Semana Santa

Comisiones Unidas inician discusión este lunes; Morena y PVEM perfilan respaldo, mientras que el PT condiciona su voto y la oposición anticipa rechazo en bloque

Rafael Ramírez / El Sol de México

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó que las comisiones sesionarán este lunes para discutir y, en su caso, aprobar la propuesta, y adelantó que el miércoles se prevé su discusión ante el Pleno.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza, reconoció que el dictamen será objeto de modificaciones antes de su votación. Entre los ajustes previstos destacan:

Estas modificaciones buscan atender observaciones internas y evitar posibles vicios de inconstitucionalidad.

En el plano político, Morena y el Partido Verde han cerrado filas en torno a la iniciativa, aunque con matices. El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, señaló que su bancada respalda “en un 90 por ciento” la propuesta.

El senador Benjamín Robles calificó la posición del PT como “firme” y advirtió riesgos de generar ventajas indebidas. Aun así, continúan las negociaciones entre las bancadas oficialistas para construir un acuerdo que garantice la mayoría necesaria.

Oposición en bloque: “retroceso democrático”

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han adelantado un rechazo frontal y coordinado al “Plan B”, al considerar que vulnera la equidad electoral y abre la puerta a una concentración de poder.

En el PRI, el coordinador en el Senado, Manuel Añorve, acusó que la reforma busca colocar a la presidenta en la boleta de 2027 para influir en los comicios, mientras que el diputado Rubén Moreira ha advertido sobre un “modelo autoritario”.