Arrecifes de Veracruz están libres de hidrocarburos, asegura Semarnat 

De acuerdo con las autoridades, se han limpiado mil 300 kilómetros mar adentro y toda la costa desde Coatzacoalcos hasta Punta San Juan

Gloria López / El Sol de México

Subrayó que se mantiene una vigilancia estrecha en las nueve áreas naturales protegidas de la región que abarca Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Ocho donde sí encontraron algunos rastros de hidrocarburos que ya fueron limpiados.

“Pemex nos ha explicado que esto es una cosa que viene de las chapopoteras, que es natural, pero también estamos verificando cómo se está impactando el medio ambiente”, resaltó.

Pedro Alvarez Icaza, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que aunque se hallaron evidencias mínimas en siete de las nueve zonas de la región, estas ya fueron recolectadas en colaboración con las comunidades locales.

Destacó que paralelamente, la UNESCO visitó el sistema arrecifal de Veracruz y pudo constatar la ausencia de impactos, sin embargo, realizará buceos en la zona para descartar cualquier preocupación de la comunidad.

“Vamos a hacer buceos en la zona urbana para confirmar estas preocupaciones que hay de la sociedad”, expresó.

El funcionario informó que, mediante imágenes satelitales y brigadas en helicópteros, se han limpiado mil 300 kilómetros mar adentro y toda la costa desde Coatzacoalcos hasta Punta San Juan.

Informó que la limpieza se está ejecutando de manera artesanal para proteger el entorno, evitando el uso de maquinaria pesada o productos químicos, donde también están recogiendo sargazo y basura.

Miranda enfatizó que se ha privilegiado la contratación de mano de obra local, superando el 90 por ciento de personal de la comunidad en las brigadas.

Alicia Bárcenas hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore informando sobre cualquier hallazgo de hidrocarburo o fauna afectada, especialmente en las zonas de anidación de tortugas marinas, que son las especies más vulnerables.

Aseguró que las playas están en condiciones para recibir visitantes, “estamos realmente trabajando en conjunto, este equipo interinstitucional para que las playas estén limpias y la gente pueda disfrutar”.

El operativo continuará con recorridos aéreos y terrestres para garantizar la seguridad ambiental de la entidad.