Articulo 19 advierte sobre estigmatización y violencia digital contra periodistas en listas exhibidas por Alcalde
La organización puntualizó que la Consejería Jurídica de la Presidencia no tiene atribuciones legales para monitorear la opinión y la conversación pública en línea
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
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