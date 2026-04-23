Reconoció que existe el delito de desaparición en México, sin embargo, expuso que ya se está trabajando en ello.

Laura Arana

Sheinbaum aseguró que su gobierno se está ocupando de la seguridad del país y de atender la desaparición de personas.

Asimismo, señaló que el registro de personas desaparecidas “se fue construyendo con diversos problemas”.

Este miércoles, Volker Türk presentó un balance de su visita y señaló que la impunidad fue el tema que estuvo presente en todas las conversaciones entre el gobierno mexicano y distintos actores.

En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que la impunidad fue el mayor reclamo en sus reuniones con el Estado y la sociedad civil.

Türk agregó que el combate a la impunidad es el mejor antídoto para la inseguridad.

“Ayer que me reuní con todos los fiscales del país y la fiscal general, Ernestina Godoy, me di cuenta de que nadie niega que el problema existe; ahora es ver cómo lidiamos con él”, dijo en aquella ocasión.