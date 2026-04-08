Aseguran arsenal en casa ligada a célula delictiva en Oaxaca; cae presunto jefe de plaza

En el cateo se aseguraron armas de fuego, granadas, lanzagranadas, chalecos balísticos y droga. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el valor estimado del decomiso supera el millón y medio de pesos

Luis Ramírez / Corresponsal

El operativo fue resultado del seguimiento a cateos realizados previamente en empresas de paquetería, entre ellas una unidad de la compañía Líneas Unidas, donde se detectó el traslado de un arma de fuego y se detuvo al operador.

Autoridades señalaron que la ubicación del inmueble es estratégica por su cercanía con la carretera federal 175 y el libramiento de Ocotlán, lo que facilitaba la movilidad del grupo delictivo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por delitos contra la salud y por la posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército.