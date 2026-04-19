La FGR abrió una investigación por delitos contra la salud contra quien resulte responsable tras asegurar casi seis kilos de droga escondidos en figuras decorativas

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El hallazgo se derivó de una denuncia anónima, lo que permitió a las autoridades intervenir el paquete antes de que llegara a su destino, informó la FGR a través de un comunicado.

La carpeta de investigación quedó a cargo del Ministerio Público Federal , adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, que buscará identificar a los responsables del envío y su posible red de distribución.

El uso de empresas de mensajería para el traslado de drogas sintéticas se ha convertido en una modalidad frecuente para el crimen organizado, debido a la facilidad para fragmentar cargamentos y reducir riesgos frente a operativos carreteros o aeroportuarios.

Jalisco, y particularmente Guadalajara, es considerado un punto clave en la producción y distribución de metanfetamina, lo que explica la recurrencia de este tipo de aseguramientos en centros logísticos y de envío.

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