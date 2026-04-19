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Méxicodomingo, 19 de abril de 2026

Aseguran seis kilos de metanfetamina ocultos en artesanías enviadas por paquetería en Guadalajara

La FGR abrió una investigación por delitos contra la salud contra quien resulte responsable tras asegurar casi seis kilos de droga escondidos en figuras decorativas

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Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

El hallazgo se derivó de una denuncia anónima, lo que permitió a las autoridades intervenir el paquete antes de que llegara a su destino, informó la FGR a través de un comunicado.

La carpeta de investigación quedó a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, que buscará identificar a los responsables del envío y su posible red de distribución.

El uso de empresas de mensajería para el traslado de drogas sintéticas se ha convertido en una modalidad frecuente para el crimen organizado, debido a la facilidad para fragmentar cargamentos y reducir riesgos frente a operativos carreteros o aeroportuarios.

Jalisco, y particularmente Guadalajara, es considerado un punto clave en la producción y distribución de metanfetamina, lo que explica la recurrencia de este tipo de aseguramientos en centros logísticos y de envío.

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Aunque el volumen decomisado es menor en comparación con grandes cargamentos, especialistas señalan que estos envíos forman parte de esquemas más amplios de distribución, tanto a nivel nacional como internacional.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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