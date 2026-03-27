Asesinan a agente municipal en Oaxaca; MULT reporta dos heridos en zona triqui

El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui reportó el homicidio de Alfredo Ramírez Díaz tras un ataque armado en Oaxaca, que dejó además dos heridos, y responsabilizó a los tres niveles de gobierno por la falta de acciones ante la violencia en la zona.

Luis Ramírez / Corresponsal

En un comunicado urgente fechado en “la Montaña Roja” y difundido esta noche, la organización señaló que los hechos representan “una pérdida irreparable” y un atentado contra la dignidad y la paz del pueblo triqui. Los dos heridos permanecen hospitalizados.

El MULT condenó el ataque y responsabilizó a los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— por no actuar con firmeza para frenar la violencia en la zona, la cual, afirmó, se ha recrudecido en medio de un clima de impunidad.

El MULT reiteró su exigencia de justicia y advirtió que no permitirá que el miedo se imponga sobre su organización comunitaria. “Ni una vida más”, expresó la organización, al demandar seguridad, paz y garantías para la población triqui.