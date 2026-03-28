Asesinan a profesora mixe en Oaxaca; investigan el caso como feminicidio
El MUJINAF dio a conocer que Reina García González se desempeñaba como maestra bilingüe y rural en la región Ayuujk
El MUJINAF dio a conocer que Reina García González se desempeñaba como maestra bilingüe y rural en la región Ayuujk
Luis Ramírez / Corresponsal
Oaxaca, Oaxaca.— La profesora indígena mixe Reina García González fue asesinada el pasado 26 de marzo al interior de su domicilio en la capital de Oaxaca, informó hoy el Observatorio Estatal Ciudadano para la Participación Política de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas (MUJINAF).
De acuerdo con el organismo, la víctima, originaria de Tlahuitoltepec, se encontraba sola al momento de los hechos. El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
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El colectivo condenó el asesinato y exigió justicia, al señalar que García González se desempeñaba como maestra bilingüe y rural en la región Ayuujk.
En redes sociales, el activista Joaquín Galván también condenó el crimen y solicitó a la fiscalía estatal realizar una investigación pronta para dar con el responsable, además de pedir acompañamiento institucional para la familia de la víctima.
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La organización exigió el desmantelamiento de los grupos armados, el retorno seguro de las familias desplazadas y la intervención de las autoridades