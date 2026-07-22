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Méxicomiércoles, 22 de julio de 2026

Asesinan en Oaxaca al periodista Alejandro Leyva

Leyva Aguilar es el sexto comunicador asesinado en lo que va del año

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Luis Ramírez / Corresponsal

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Gobernador de Oaxaca condena crimen

¿Quién era Alejandro Leyva?

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