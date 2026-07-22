Asesinan en Oaxaca al periodista Alejandro Leyva

Méxicomiércoles, 22 de julio de 2026Asesinan en Oaxaca al periodista Alejandro LeyvaLeyva Aguilar es el sexto comunicador asesinado en lo que va del añoFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Luis Ramírez / CorresponsalGobernador de Oaxaca condena crimen¿Quién era Alejandro Leyva?OaxacaPeriodistas asesinadosProtección a PeriodistasOaxacaNOTAS RELACIONADASMÉXICOVan 13 periodistas asesinados en el sexenio de Sheinbaum MÉXICOReporteros Sin Fronteras condena asesinato del periodista Josué Martínez en PueblaMÉXICOONU pide a México esclarecer asesinatos de periodista Roxana Guzmán y activista Alex SernaMás NoticiasSEGURIDADAtacan otra vez al alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero; despliegan operativo de seguridadEl presidente municipal de Temoac fue víctima de una nueva agresión. La Mesa de Seguridad confirmó un operativo en la zona y municipios vecinosMÉXICOUNAM pudo no haber considerado uso de la IA en exámenes de admisión, dice Sheinbaum tras presuntas irregularidadesLa presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la UNAM, quizá no tomó en cuenta “el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea”MÉXICOMéxico presenta 20 denuncias en EU por la muerte de 17 connacionales bajo custodia del ICELa Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia la denuncia remitida por FGR respecto de los 17 casos de mexicanos, con la solicitud formal de abrir las investigacionesMÉXICOSheinbaum recibirá a Jamieson Greer este jueves en Palacio NacionalEl encuentro se da en el marco de la nueva ronda de negociaciones del T-MEC y el anuncio de Estados Unidos sobre aplicar más aranceles a distintos paísesMÉXICONo se han asegurado en México propiedades a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada: HarfuchEl titular de Seguridad afirmó que la UIF ha congelado activos de diversas organizaciones criminales, excepto a nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados UnidosMÉXICOSe triplica número de carpetas de investigación por extorsión en Zacatecas En el primer semestre de 2026, el estado ya contaba con un total de 214, mientras que en todo el 2025 solamente tuvo 63POLICIACA¿Por qué aparece la mujer detenida en Escuinapa con un chaleco táctico?En diciembre de 2009 la Marina compartió imágenes del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva con billetes en el abdomenLOCALGobierno federal pide al Edomex reforzar combate a la extorsiónDurante la conferencia matutina de este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum dejó nuevas encomiendas para la entidad entre ellas fortalecer la estrategia contra la extorsión y mantener la coordinación entre autoridadesMÉXICOEl juicio de las abejas: las comunidades mayas pelean para que la ley las proteja más allá de la mielBuscan que sean reconocidas legalmente como sujetas de derecho y así poder defenderlas tras años de afectaciones por agroquímicos y deforestaciónMÉXICOEn cuatro municipios bajan los homicidios, pero no la inseguridad que sientenExpertos señalan que otros delitos, como extorsión y robos, mantienen la sensación de riesgo en Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua y CancúnLO+VISTO1GOSSIPTom Holland y Zendaya visitaron la Ciudad de México para promocionar “Spider-Man: Un nuevo día”2MÉXICOOperan en México 250 agentes extranjeros que deben apegarse a la Ley de Seguridad Nacional: Sheinbaum3MÉXICOOaxaca registra la menor ocupación hotelera en la Guelaguetza desde la pandemiaCOLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / Cambios en el gabinete de la Ciudad de México Luis CarrilesAguas profundas / El caso Ingemar-Ruffo-KevinsonRogelio VarelaCorporativo / Ruido en ChihuahuaAlejandro JiménezDisco Duro / Tren Maya o Tren MallaLO+RECIENTEMÉXICORoberto Velasco y Ronald Johnson dialogan sobre la agenda bilateralMÉXICOLideres de la CATEM ponen el ojo en los Congresos estatales y en San LázaroMÉXICODiputados abren la puerta para corregir afectaciones a jubilados por reforma de pensiones doradasPOLICIACAMuere segundo marino herido en ataque con explosivos al sur de MazatlánNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES¿Cinismo o clase de moralidad? OsvaldoCARTONESPatricio Patricio