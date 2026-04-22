Asesinato de Carolina Flores Gómez conmociona a la CDMX; investigan a su círculo cercano

La ex Miss Teen Universe Baja California fue encontrada sin vida en un departamento de Polanco; colectivos y familiares piden justicia y reclasificación del caso bajo perspectiva de género

Redacción / El Sol De México

Las primeras indagatorias señalan que la joven presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento.

Entorno cercano, bajo investigación

Asimismo, testimonios recabados indican que un guardia de seguridad del edificio no escuchó detonaciones ni movimientos inusuales durante la noche del crimen, lo que ha generado dudas sobre la forma en que ocurrieron los hechos.

Exigen justicia y perspectiva de género

El caso ha provocado indignación tanto en la capital del país como en Baja California, donde familiares, colectivos feministas y autoridades han solicitado que la investigación se realice con perspectiva de género.

La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda expresó sus condolencias a la familia, ofreciendo el acompañamiento de las autoridades estatales durante el proceso de justicia.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas continúan con diligencias ministeriales, periciales y de campo para esclarecer lo ocurrido dentro del departamento, mientras se analizan pruebas y declaraciones de los involucrados.