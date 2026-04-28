ASF afila dientes con nuevo esquema de sanciones y multas de hasta 200 mil pesos

Aureliano Hernández, titular de la ASF, sostuvo una reunión con comisiones de diputados. / Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Diputados de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia sostuvieron este martes una reunión privada con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, quien explicó a las y los legisladores cómo se aplica el nuevo esquema de vigilancia y de sanciones, luego de las recientes reformas para fortalecer las atribuciones del órgano fiscalizador.

En entrevista con El Sol de México, la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco, quien estuvo presente en la reunión, explicó que la cita con el auditor superior fue una reunión de seguimiento luego de las reformas aprobadas por el Congreso para dar más facultades a la Auditoría y con las que se permite que la misma ASF pueda investigar y sancionar ejercicios irregulares en el uso de recursos públicos.

“Acudimos para darle seguimiento y nos compartió algunos ejemplos más tangibles de la importancia de esta reforma. Uno es para reducir los tiempos, no solamente de la de la vigilancia, las observaciones, todo el ejercicio de rendición de cuentas, sino en caso de alguna falta grave la aplicación de las multas o las sanciones correspondientes

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Y que esto ocurra durante la administración observada y no como históricamente viene pasando, que ya pasan varios años, incluso a veces varias administraciones y finalmente no se fincó ninguna responsabilidad, Claudia Rivera, diputada de Morena.

La también secretaria de la Comisión de Transparencia subrayó que este nuevo esquema permite aplicar multas de hasta 200 mil pesos a servidores públicos, “una medida que genera un precedente fundamental para cuidar el actuar de los funcionarios y que no se tenía en administraciones pasadas”, dijo.

En la reunión, el auditor también presentó temas como los avances tecnológicos para generar una rendición de cuentas en tiempo real, en la que los municipios y estados reporten el uso de recursos en programas que son de mayor interés para la ciudadanía.

“Y un elemento que me pareció muy relevante en la reunión (...) el auditor tuvo la iniciativa de compartirnos que los megaproyectos que se han realizado durante este proceso de la Cuarta Transformación también son auditados”, dijo.

En estos megaproyectos, no solamente se está auditando la obra pública, sino la obra pública y también la operación y logística, es decir, el manejo de otros recursos en torno a los megaproyectos. Claudia Rivera, diputada de Morena.

La legisladora morenista recordó que con la reciente reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Ley de Contabilidad Gubernamental, y a la Ley de Coordinación Fiscal, se modificaron los plazos para que las entidades auditadas respondan a las observaciones de la ASF, y que los procesos de investigación también puedan iniciarse tras la presentación de denuncias ciudadanas.

También destacó que la Auditoría va a firmar convenios con los gobiernos estatales para dar seguimiento y vigilar el uso de recursos públicos, sobre todo en aquellos municipios alejados o pequeños que históricamente no son auditados o son muy pocos auditados.