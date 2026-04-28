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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

ASF afila dientes con nuevo esquema de sanciones y multas de hasta 200 mil pesos

La diputada Rivera Vivanco destacó la realización de auditorías integrales a los megaproyectos de la Cuarta Transformación

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Proyectos de la Cuarta Transformación también son auditados

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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