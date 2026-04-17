ASF impulsa tres denuncias penales por presunto desfalco de 205 mdp en Chapingo
En 2024, la Auditoría Superior encontró que dos años antes en la Universidad de Chapingo hubo gastos irregulares en compras y servicios que no se documentaron y a la fecha no se han esclarecido
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Lo anterior debido a los hallazgos de la auditoría número 388 a la Cuenta Pública 2022, donde el órgano fiscalizador encontró posibles afectaciones al erario por 205 millones 515 mil 720.22 pesos pendientes por aclarar.
De acuerdo con la auditoría 388, en 2022 la Universidad de Chapingo careció de controles en el ejercicio de su gasto y no presentó los documentos que acreditaran dicho gasto.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.