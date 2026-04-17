ASF impulsa tres denuncias penales por presunto desfalco de 205 mdp en Chapingo

Denuncias de la ASF señalan un presunto daño por más de 205 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Chapingo por irregularidades en el gasto de 2022. / Foto: Archivo El Sol de Toluca

La Auditoría Superior de la Federación impulsó tres denuncias penales por presuntos daños a la Hacienda pública de 205 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Chapingo durante su gasto en 2022 puesto que las observaciones sobre las irregularidades planteadas por el órgano fiscalizador no han sido aclaradas.

De acuerdo con la última actualización del registro de “Denuncias Penales Presentadas por la ASF Cuentas Públicas 1998-2022, así como relacionadas con la Simulación de Reintegros”, de la Auditoría, las denuncias fueron presentadas el 12 de febrero pasado.

Como parte de los más de 200 millones de pesos que la universidad especializada en ciencias agrícolas, forestales y ambientales no ha aclarado se encuentran pagos en exceso por impuestos y seguridad social por 61.9 millones de pesos debido a que la casa de estudios realizó pagos superiores a los montos determinados y retenidos en la nómina.

Además, entre los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, publicados en 2024, la Universidad de Chapingo también cayó en irregularidades en la compra de alimentos y gastos de operación: 55.1 millones fueron pagados a proveedores de productos alimenticios para el alumnado, pero al momento de la revisión del gasto la universidad no contaba con los documentos necesarios para acreditar la llegada de los alimentos.

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Los alimentos se adquirieron con proveedores como Comercializadora de Carne MMTZ, S.A. de C.V.,Comercializadora de Pollos ANEVI, S.A. de C.V., Surti Fruver, S.A.S. de C.V., UACh Unidad Transformadora de Lácteos (UTL), UACh Tortillería, y con ocho personas más.

Asimismo, la auditoría encontró una diferencia de 17.9 millones de pesos correspondientes a fondos rotatorios depositados en diversas unidades académicas sin evidencia de su ejercicio o comprobación. y 3.2 millones de pesos por pagos a un proveedor de cemento -Geasys S.A. de C.V. y Constructora y Urbanizadora Rehg, S.A. de C.V.- y un prestador de servicios de asesoría de los cuales la Universidad no acreditó la recepción de los bienes o servicios.

Las demandas penales que impulsa la Auditoría Superior de la Federación también son porque en la fiscalización de los gastos de la Universidad, ésta presentó irregularidades en tres contratos para arrendamiento de autobuses, por parte de Enlaces Terrestres Turmar, S. de R.L. de C.V.; actualización de base de datos de nómina y adquisición de monederos electrónicos, sin que exista documentación de que los servicios realmente se brindaron.

Otras irregularidades encontradas en el ejercicio del gasto de la Universidad durante 2022, fueron pagos por 13.4 millones de pesos a personal que no contaba con perfiles autorizados, así como la contratación de 30 plazas adicionales y 14 prestadores de servicios por honorarios con cargo a una partida de gasto que no estaba prevista en el Presupuesto de la Universidad, que suman un posible daño a la hacienda pública por 8.7 millones de pesos.