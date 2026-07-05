Méxicodomingo, 5 de julio de 2026

Así se vive en el país el México vs Inglaterra en la Copa del Mundo

Millones de aficionados se dieron cita en plazas públicas para apoyar a la selección mexicana en su enfrentamiento ante Inglaterra

Daniel Montes de Oca

Irapuato
La fiebre mundialista llegó al municipio de Irapuato. - Foto: Martín Martínez/El Sol de Irapuato
Tampico
En el Recinto Ferial de Tampico están a la espera del juego entre México e Inglaterra. - Foto: José Luis Tapia/Vladimir Meza/El Sol de Tampico
Toluca
¿Y si sí? En Toluca se vive un gran ambiente para el juego de la Copa del Mundo. - Foto: Ramsés Mercado / Sol de Toluca.
Toluca
En Toluca tratan de divertirse previo al juego ante Inglaterra. - Foto: Ramsés Mercado/Sol de Toluca

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