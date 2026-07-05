Así se vive en el país el México vs Inglaterra en la Copa del Mundo

Especialistas consultados por El Sol de México estimaron que las armas de fuego calibres 22 y 38 usadas normalmente por policías municipales son insuficientes para derribar a un animal que puede llegar a pesar hasta 250 kilogramos
Vendedores y artesanos de Chichén Itzá rechazan el registro diario obligatorio impuesto por el INAH, alegando que viola acuerdos previos y pone en riesgo su derecho al trabajo dentro de la zona arqueológica.
Tras casi seis meses desaparecido, los restos de Pablo Osorio fueron identificados y regresados a su hogar en Tlaxiaco, Oaxaca. Familiares y comunidad exigen justicia para esclarecer su asesinato ocurrido en Sinaloa