Así se vive en el país el México vs Inglaterra en la Copa del Mundo

MÉXICO

Las balas que mataron a Kenzo, solo la autopsia podrá determinar si la forma de su captura fue la adecuada, afirman expertos

Especialistas consultados por El Sol de México estimaron que las armas de fuego calibres 22 y 38 usadas normalmente por policías municipales son insuficientes para derribar a un animal que puede llegar a pesar hasta 250 kilogramos