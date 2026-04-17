El director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López dijo que la reestructuración del INE se conseguirá adaptándose al Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum

Rafael García

El aspirante que obtuvo el puntaje más alto durante el examen de conocimientos (99 de 100), sostuvo que para esto es necesario hacer una reestructuración del INE, con recorte de sueldos y con la eliminación de puestos innecesarios.

“Sí creo que necesitamos primero una reingeniería institucional, de manera que todos aquellos puestos que no son necesarios para el funcionamiento del INE puedan ser eliminados”, aseguró este miércoles durante su entrevista, la cual fue publicada este jueves en la noche.

Asimismo, señaló indispensable que se lleve a cabo un recorte de los sueldos de altos funcionarios en el INE, principalmente de consejeros, al dejar en claro que no se pueden enriquecer.

Yo sostendría que hay que enriquecer la democracia, no hay que enriquecer a la burocracia ni a las ni los consejeros

Dijo que esto se conseguirá adaptándose al Plan B de la reforma electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que recorta privilegios en los órganos electorales.

También puso en la mesa que es fundamental combatir la corrupción “en toda la extensión de la palabra”.

Consejo General, un espacio de política

El actual director de Talleres Gráficos aseguró que busca ocupar un asiento dentro del Consejo General para hacer política electoral.

Luego de tres etapas, el Comité Técnico de Evaluación deberá elegir las tres quintetas finales para las nuevas Consejerías, las cuales tendrán que estar conformadas por al menos una persona en situación vulnerable.