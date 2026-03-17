Atacan al periodista oaxaqueño Óscar Merino, director del portal OM Noticias

La Fiscalía General de Oaxaca ya investiga la agresión contra el comunicador que se reporta como grave

Luis Ramírez / Corresponsal

El periodista oaxaqueño Óscar Merino Ruiz, de 29 años y director del portal OM Noticias, fue atacado a balazos la noche del lunes en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

Tras el ataque, Merino Ruiz fue trasladado a una clínica particular del municipio, donde su estado de salud es reportado como grave.

En el lugar de los hechos fue localizado un vehículo Nissan Versa azul, presuntamente propiedad de la víctima, así como al menos un casquillo percutido calibre .40, de acuerdo con los primeros reportes.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona para ubicar al responsable; sin embargo, hasta el momento no se reportan detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar el móvil de la agresión.

El gobernador Salomón Jara Cruz condenó el ataque y aseguró que se dará seguimiento a la investigación. Señaló que no se puede permitir la violencia contra comunicadores y pidió a la Fiscalía actuar a fondo en el caso.