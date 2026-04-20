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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Atienden a 13 extranjeros lesionados tras balacera en Teotihuacán

Del total de heridos, seis son de origen estadounidense, tres colombianos, dos brasileños, uno canadiense y otro más ruso

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Sergio Ángeles / El Sol de México

El Gabinete de Seguridad informó que tras la balacera ocurrida esta tarde en Teotihuacán son 13 las personas de diferentes nacionalidades que resultaron lesionadas y posteriormente trasladadas para ser atendidas.

Del total de heridos, seis son de origen estadounidense, tres colombianos, dos brasileños, uno canadiense y otro más ruso.

Asimismo, indicó que se mantiene coordinación con autoridades locales y federales para el seguimiento integral del caso y la atención a las personas afectadas.

La tarde de este lunes se registró un tiroteo en la Zona Arqueológica de Teotihuacán que cobró la vida de una mujer de nacionalidad canadiense, la del autor del ataque y dejó una suma de 13 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en Hospital General de Axapusco.

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De acuerdo con el reporte oficial del Gabinete de Seguridad, el responsable de las detonaciones se privó de la vida en el lugar tras perpetrar el ataque, lo que generó un despliegue masivo de fuerzas federales y estatales.

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