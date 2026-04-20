Atienden a siete lesionados de balacera en Teotihuacán, entre ellos un menor, en IMSS Bienestar

Cuatro de las víctimas presentan heridas por arma de fuego y están internados en el Hospital General de Axapusco

Pablo Rodríguez

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución de salud precisó que entre los heridos hay un menor de edad y todos son atendidas en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica.

De acuerdo con el reporte oficial, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona sufrió una fractura, otra más es atendida por un esguince y una más por una crisis de ansiedad.

“#IMSSBienestarInforma que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad”, indicó la dependencia.

Asimismo, señaló que “las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica”.

Alrededor del mediodía de este lunes, un hombre abrió fuego contra los visitantes que estaban en la pirámide de la Luna de Teotihuacán, para luego de varios minutos de causar terror en la zona arqueológica se disparó a sí mismo.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y confirmó que el Gobierno de México ya mantiene contacto directo con la Embajada de Canadá.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La mandataria informó que, tras el fallecimiento de la ciudadana canadiense, se estableció comunicación con las autoridades diplomáticas de ese país para brindar apoyo y seguimiento al caso.

Además, Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos del ataque. “Expresamos nuestra profunda solidaridad con las víctimas y sus familias”, señaló la presidenta.