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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Auditoría revela vacíos legales en más de 2 mil 300 sucursales del Banco del Bienestar

Una investigación interna reveló que más del 80% de las sucursales de la institución financiera carecen de documentos legales que acreditan la propiedad de los predios, poniendo en riesgo la operatividad y dispersión de apoyos sociales a casi 30 millones de mexicanos

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La auditoría se enfoca en las dos mil 750 sucursales que se construyeron en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que forman parte del llamado Plan de Expansión del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar enfrenta una crisis jurídica mientras mantiene su enfoque en la inclusión financiera en zonas marginadas

Pero, a diferencia de la banca comercial, el Banco del Bienestar no busca captar clientes bajo criterios de rendimientos en ahorros e inversiones, sino ampliar la inclusión financiera en zonas marginadas donde históricamente no hay servicios bancarios.

Así, el banco representa uno de los proyectos más ambiciosos de inclusión financiera en México, pero, al mismo tiempo, su rápida expansión ha generado retos administrativos, legales y operativos que aún están en proceso de resolverse.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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