Auditorías de la ASF deberían centrarse en temas relevantes para la ciudadanía: México Evalúa

Un análisis de México Evalúa señala que la ASF tiene áreas de oportunidad para mejorar la fiscalización como restablecer el Consejo de Dirección

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Entre las carencias, destacó la investigadora, están la cantidad de auditorías que se realizan por parte de la ASF, pero que no necesariamente se enfocan en temas que preocupan a la ciudadanía.

Otras cuestiones son la rendición de cuentas por parte de la Auditoría Superior de la Federación y los numerosos cambios que se hacen al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización sin explicaciones.

Agregó que otro cambio importante es la modificación al reglamento interno de la Auditoría Superior de la Federación con la que, entre otros cambios, se eliminó el Consejo de Dirección.

Otra cuestión, añadió la investigadora de México Evalúa, es el rezago en la solicitud de aclaraciones y en los pliegos de observaciones.

Entre las propuestas destacan que el Plan Anual de Auditorías se presente en los últimos días de diciembre, y que la Comisión de Vigilancia cumpla mejor con su labor de vigilante en el trabajo de la ASF.

“También se propone, insisto, lo de rehabilitar el Consejo de Dirección, lo cual es es bueno, es positivo”, dijo Lourdes Morales.

“Sería deseable que se informara qué acciones se detonan de las denuncias ciudadanas, porque si no nada más es un membrete”, cuestionó la investigadora.

“Desde México Evalúa estaríamos por fortalecer la profesionalización. Es muy importante que esta labor que es técnica se haga con criterios técnico-profesionales, no con criterio político-partidista”, dijo.

Destacó que el trabajo de la ASF se regirá bajo tres principios: la corrupción es inaceptable, la Auditoría debe proteger los recursos del pueblo, y es momento de terminar con la impunidad.