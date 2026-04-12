Aumentan casos de varicela en Campeche entre marzo de 2025 y 2026

Campeche registró un aumento del 26.5 % en casos de varicela, especialmente en población infantil, mientras que el dengue mostró una ligera disminución, según datos oficiales del Sinave y autoridades de Salud.

José Landa / Corresponsal

En la tercera semana de marzo, la dependencia federal registró 30 casos, mientras que sumó como “acumulados” 112 en hombres y 117 en mujeres.

Afecta principalmente a infantes: Experta

La epidemióloga Ingrid Jocelyn Guevara Gomar explicó a OEM que “La varicela en México se comporta como una enfermedad endémica, cíclica y estacional, con predominio en población infantil”.

algunas regiones como Baja California Sur, con reducción progresiva de casos, pero también repuntes recientes: más de 50,000 casos en 2025, con incremento respecto a 2024”, agregó.

También aclaró que “la vacuna no está incluida de forma universal en el esquema nacional de vacunación”.

Disminuye el dengue

Por otra parte, los casos de dengue, al comparar el número de casos e incidencia durante el primer trimestre de 2025 y el de 2026, bajaron de 10 a 8 casos, según el Sinave.

Entre el 1 de enero de 2025 y el 7 de abril de ese año, la dependencia informó que hubo 7 casos de dengue no grave y 3 de dengue con signos de alarma.

Mientras que en periodo similar, pero de 2026, fueron 3 casos de dengue no grave y 5 de dengue con signos de alarma, con corte al 6 de abril.

Desde 2024, las autoridades estatales han reforzado sus campañas de termonebulización (fumigación) para eliminar criaderos de mosquitos en toda la entidad, con mayor intensidad en temporada de lluvias.