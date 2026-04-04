Aumentan enfermedades diarreicas en menores de cinco años

Las tasas de incidencia más elevadas del país actualmente se encuentran en Morelos, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala y Ciudad de México

Montserrat Maldonado

Por entidad federativa, las tasas de incidencia más elevadas del país se encuentran en Morelos, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala y Ciudad de México.

Al comparar los datos acumulados del año 2026 a la semana 9, se observa que Tabasco, Morelos, Nayarit, Ciudad de México, y Tlaxcala registran las mayores incidencias, mientras que en el 2025 se registró en Tabasco, Campeche, Nayarit, Zacatecas y Durango.

Sin embargo, las autoridades de Salud destacan que la tasa de EDA en los niños de 1 a 4 años es más alta que en menores de un año.

Cabe señalar que en los últimos cinco años, las Enfermedades Diarreicas Agudas han tenido mayor incidencia en niños menores de cinco años, afectando principalmente a aquellos que aún no han cumplido un año.

Riesgo de enfermedades diarreicas

La OMS destaca que las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños de 1 a 59 meses de edad.

El organismo señala que cada año, la diarrea mata a 443 mil 832 niños menores de 5 años y a otros 50 mil 851 niños de 5 a 9 años.

Hay tres tipos clínicos de enfermedades diarreicas:

Las enfermedades diarreicas son una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados.

Sin embargo, se señala que una proporción importante de las enfermedades diarreicas pueden prevenirse mediante el suministro de agua potable salubre y un saneamiento e higiene adecuados.

Entre las medidas para prevenir las enfermedades diarreicas destacan: