Aumentan rescates y atenciones médicas en playas durante las vacaciones de Semana Santa

La Secretaría de Marina informó que el operativo con motivo del periodo vacacional dejó 75 personas rescatadas

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

A través de un comunicado, la Semar informó que durante esta temporada se logró el rescate de 75 personas que estaban en riesgo en el mar, lo que representa un incremento del 20 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La dependencia atribuyó este resultado tanto a la capacidad de respuesta de su personal como a una mayor conciencia de los visitantes para atender recomendaciones de seguridad.

En materia de salud, el personal de Sanidad Naval brindó mil 162 atenciones médicas en playas, cifra que equivale a un aumento del 110 por ciento en comparación con el año anterior.

Para este operativo se desplegaron dos mil 854 elementos navales, así como 314 unidades, entre ellas 18 buques, 130 embarcaciones menores, siete aeronaves, 159 vehículos terrestres y 99 ambulancias.

Las acciones incluyeron patrullajes marítimos y terrestres, recorridos de vigilancia, atención médica y la difusión de medidas preventivas para turistas nacionales y extranjeros.

En total, se realizaron más de 31 mil 700 kilómetros de recorridos terrestres y 28 mil 400 millas náuticas, lo que permitió reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia durante el periodo vacacional.

El operativo contó con la participación de 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, en coordinación con autoridades de Protección Civil y gobiernos de los tres órdenes.