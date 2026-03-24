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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Autoridades ya no podrán asumir que una desaparición se “simuló” sin pruebas sólidas: SCJN

El Pleno del máximo tribunal eliminó la frase “de existir indicios” de la Ley sobre Desaparición de Personas de Tlaxcala, al considerar que abría la puerta a decisiones arbitrarias

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

En ese contexto, la SCJN subrayó que no se puede obstaculizar este procedimiento con criterios discrecionales, especialmente en un país donde la desaparición de personas es un problema estructural.

Además, invalidó referencias a delitos “locales” de desaparición, al recordar que solo el Congreso de la Unión puede legislar en esta materia, mediante leyes generales.

La resolución se da en un contexto nacional marcado por miles de personas desaparecidas y por críticas constantes a la actuación de las autoridades en la investigación de estos casos.

En los hechos, el tribunal cierra la puerta a que la figura de “simulación” sea utilizada sin controles, y refuerza la obligación del Estado de investigar con rigor y proteger a las víctimas y sus familias.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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