La modificación legal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece reglas para evitar el uso no autorizado de voz e imagen mediante inteligencia artificial y garantizar remuneración a intérpretes

Rafael Ramírez / El Sol de México

Ademas, reconoce el valor económico de la voz y la imagen, fortalece la libertad contractual y establece límites a su clonación o uso indebido.

Entre los puntos más relevantes de la enmienda destacan:

• Consentimiento y remuneración: Se prohíbe el uso de voz, imagen o interpretaciones sin autorización expresa y por escrito, además de garantizar una compensación justa

• Regulación de IA: La protección incluye expresamente contenidos generados por sistemas de inteligencia artificial u otras tecnologías capaces de simular actuaciones

• Contratos claros: Se obliga a precisar en los contratos las condiciones de uso y pago, incluso cuando intervenga IA

• Protección al doblaje: Se establecen reglas para evitar la sustitución de actores de doblaje por voces generadas artificialmente

La presidenta de la Comisión de Cultura, la senadora Beatriz Mojica Morga, afirmó que la reforma dará certeza jurídica al sector artístico.

“Se establecerán reglas claras sobre el uso de su voz y su imagen en un tiempo donde la tecnología avanza más rápido que la ley”, señaló.

En tribuna, el senador de Morena Ricardo Sheffield calificó la reforma como “oportuna y necesaria” ante el avance de la inteligencia artificial, que —advirtió— ya está sustituyendo a locutores, actores de doblaje y cantantes.

Alertó que actualmente existen programas capaces de combinar voces de distintos artistas para generar contenidos sin contratar talento humano, lo que implica riesgos directos para el empleo en el sector.

Por su parte, el senador del PRI Rolando Zapata Bello anunció la abstención de su bancada al reconocer avances en la iniciativa, pero advertir limitaciones en su alcance.

Señaló que el dictamen regula el impacto de la IA en el ámbito artístico, pero no aborda de manera integral temas como el uso de datos para entrenar modelos, la responsabilidad de desarrolladores o un marco general de gobernanza tecnológica.

Asimismo, advirtió riesgos de ambigüedad jurídica y posibles cargas regulatorias para productores independientes y pequeñas empresas.

“Existe el riesgo de que los derechos se conviertan en derechos de papel si no se garantiza su aplicación efectiva”, afirmó.

Pese a las reservas de la oposición, la reforma fue aprobada y enviada para su publicación en un contexto de creciente preocupación global por el impacto de la Inteligencia Artificial en las industrias creativas.