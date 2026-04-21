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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Avanza canciller, Roberto Velasco, en preparativos para firma del Acuerdo de Modernización con la Unión Europea

Concluye visita a Bruselas donde se reunió con las principales autoridades de la UE

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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