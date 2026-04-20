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Méxicolunes, 20 de abril de 2026

Avanza en comisiones de diputados reforma que permite al Congreso legislar sobre feminicidio

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dos mujeres fueron víctimas de feminicidio cada día durante 2025

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2025 cerró con 732 feminicidios en todo el país, una cifra que muestra la tendencia a la baja de este tipo de delitos.

“Esto representa, en promedio, dos mujeres víctimas de feminicidio diariamente en el país, lo que evidencia una situación de gravedad estructural en la violación de los derechos humanos de este sector poblacional”, se lee en el proyecto de reforma.

Asimismo, en lo que va de 2026, los datos del Secretariado detallan que van 94 feminicidios en los primeros cuatro meses en el país.

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Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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