Avanzan en comisiones de Diputados nueva Ley de Cine y reforma que protege la voz de artistas

Se prevé que la nueva Ley y la reforma para proteger los derechos de autor de artistas, intérpretes y ejecutantes se discuta el martes 24 de marzo en el pleno

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La propuesta presidencial amplía el marco legal al universo audiovisual más allá del cine, como las series, e incluye a plataformas digitales de video con la obligación de distribuir las producciones mexicanas.

De acuerdo con la iniciativa, esto es para proteger el trabajo de personas artistas intérpretes o ejecutantes; y reconocer el labor de los actores de doblaje y locutores.

Para esta última reforma solo hubo 11 votos a favor y seis abstenciones.