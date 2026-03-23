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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Avanzan en comisiones de Diputados nueva Ley de Cine y reforma que protege la voz de artistas

Se prevé que la nueva Ley y la reforma para proteger los derechos de autor de artistas, intérpretes y ejecutantes se discuta el martes 24 de marzo en el pleno

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La propuesta presidencial amplía el marco legal al universo audiovisual más allá del cine, como las series, e incluye a plataformas digitales de video con la obligación de distribuir las producciones mexicanas.

De acuerdo con la iniciativa, esto es para proteger el trabajo de personas artistas intérpretes o ejecutantes; y reconocer el labor de los actores de doblaje y locutores.

Para esta última reforma solo hubo 11 votos a favor y seis abstenciones.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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