Avanzan en comisiones de Diputados nueva Ley de Cine y reforma que protege la voz de artistas
Se prevé que la nueva Ley y la reforma para proteger los derechos de autor de artistas, intérpretes y ejecutantes se discuta el martes 24 de marzo en el pleno
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
La propuesta presidencial amplía el marco legal al universo audiovisual más allá del cine, como las series, e incluye a plataformas digitales de video con la obligación de distribuir las producciones mexicanas.
De acuerdo con la iniciativa, esto es para proteger el trabajo de personas artistas intérpretes o ejecutantes; y reconocer el labor de los actores de doblaje y locutores.
Para esta última reforma solo hubo 11 votos a favor y seis abstenciones.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.