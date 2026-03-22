Ayuda por matrimonio IMSS: requisitos y de cuánto es el apoyo económico
La ayuda para gastos de matrimonio civil se puede solicitar solo una vez; el trámite está disponible de forma presencial y en línea
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quiénes pueden solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS?
Las personas que cumplan con los siguientes requisitos pueden solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS:
¿De cuánto es la ayuda por matrimonio del IMSS?
La ayuda para gastos de matrimonio civil equivale a
Toma en cuenta que la
Paso a paso para tramitar la ayuda por matrimonio del IMSS
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que hay dos opciones para solicitar la ayuda de matrimonio del IMSS
Trámite a través de AforeMóvil:
Trámite en sucursal de la Afore:
Los recursos serán depositados en la cuenta bancaria a nombre del trabajador en máximo cinco días hábiles después de haber realizado el trámite.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.