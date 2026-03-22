Ayuda por matrimonio IMSS: requisitos y de cuánto es el apoyo económico

La ayuda para gastos de matrimonio civil se puede solicitar solo una vez; el trámite está disponible de forma presencial y en línea

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS?

Las personas que cumplan con los siguientes requisitos pueden solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS:

¿De cuánto es la ayuda por matrimonio del IMSS?

La ayuda para gastos de matrimonio civil equivale a 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Toma en cuenta que la UMA es de 117.31 pesos para este 2026, por lo que el monto aproximado de la ayuda por matrimonio es de tres mil 519.3 pesos.

Paso a paso para tramitar la ayuda por matrimonio del IMSS

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) indica que hay dos opciones para solicitar la ayuda de matrimonio del IMSS

Trámite a través de AforeMóvil:

Trámite en sucursal de la Afore:

Los recursos serán depositados en la cuenta bancaria a nombre del trabajador en máximo cinco días hábiles después de haber realizado el trámite.