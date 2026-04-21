elsoldemexico
Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Baja California rebasa meta histórica de vivienda social con más de 100 mil acciones

La entidad se convierte en la única del país con un programa estatal integral, beneficiando a miles de familias con vivienda digna y certeza jurídica

Victor Hugo Solano

De acuerdo con cifras oficiales, se han alcanzado 106 mil acciones de vivienda social, de las cuales 40 mil corresponden a casas nuevas, distribuidas en los siete municipios del estado.

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Contracción a la vista ¿y el plan?

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Autofin–Kapital, bajo la lupa

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Justicia para Edith Guadalupe

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Mujeres: ¿son realmente prioridad?

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES