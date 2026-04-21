Baja California rebasa meta histórica de vivienda social con más de 100 mil acciones

El Programa Estatal de Vivienda ha permitido a las familias construir un patrimonio sólido y mejorar sus condiciones de vida. / Foto: Ángeles García / El Sol de Tijuana

Ensenada.– El Gobierno de Baja California logró superar la meta de las 100 mil acciones de vivienda, consolidándose como la única entidad del país en contar con un Programa Estatal de Vivienda, una estrategia que ha beneficiado a más de 424 mil personas en tan solo cuatro años y medio.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que este programa tiene como objetivo garantizar el acceso a viviendas dignas, nuevas y con certeza jurídica, permitiendo a las familias construir un patrimonio sólido y mejorar sus condiciones de vida.

“Somos el único estado en todo el país que diseñó un Programa Estatal de Vivienda y nos estamos sumando también a los esfuerzos del Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, así como al esquema del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el programa Vivienda para el Bienestar”, subrayó la mandataria.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinoza Jaramillo, explicó que el programa fue diseñado a partir de un diagnóstico detallado sobre el rezago habitacional, lo que permitió focalizar esfuerzos en las zonas con mayor necesidad.

Tijuana concentra 43 mil 252 acciones, seguida de Mexicali con 40 mil 181, mientras que en Ensenada se registran 11 mil 787. Municipios como San Quintín, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe también han sido beneficiados, con cifras que reflejan un crecimiento sostenido en la cobertura de vivienda social.

Además del impulso a la construcción de casas nuevas, el gobierno estatal ha puesto en marcha programas complementarios como Casa Fuerte, que ha beneficiado a más de 74 mil personas mediante apoyos para el mejoramiento de vivienda, así como la estrategia Transformando Comunidades y el esquema de Techos Solares para el Bienestar, que busca reducir los costos de energía eléctrica en zonas con altas temperaturas como Mexicali y San Felipe.

Como parte de la estrategia de transparencia, las autoridades invitaron a la población a consultar los fraccionamientos registrados en el portal oficial del programa http://www.sidurt.gob.mx/pev/, lo que permite a las familias acceder a información clara sobre las opciones disponibles.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante