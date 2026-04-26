Uno de los proyectos más emblemáticos es el Santuario Mily, en Mexicali, para animales víctimas de violencia

Al impulsar una agenda integral, progresista y sin precedentes, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda prioriza la protección y el bienestar animal para destacar como un referente en México y América Latina.

Esta instancia ha permitido articular esfuerzos con los ayuntamientos, fortalecer políticas públicas locales y emitir recomendaciones en casos prioritarios, consolidando una estrategia coordinada a nivel estatal.

Leyes y proyectos animalistas

Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, robusteciendo la capacidad institucional para investigar, perseguir y sancionar conductas de maltrato y crueldad animal.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración es el Santuario Mily, en Mexicali, para animales víctimas de violencia que pone a su disposición la Fiscalía General del Estado.

Además, colabora con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, se han impulsado reformas que hoy colocan a la entidad a la vanguardia en protección jurídica animal.

Desnutrición y abandono, se tipifican como delitos

Entre los esfuerzos y avances destaca la ampliación de los supuestos que configuran el delito de maltrato y crueldad animal, incluyendo conductas como la desnutrición y el abandono.

La creación del Registro Estatal de Agresores de Animales, impidiendo que quienes figuren en él puedan poseer o custodiar animales.