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Méxicodomingo, 26 de abril de 2026

Baja California se consolida como referente nacional en protección animal

Uno de los proyectos más emblemáticos es el Santuario Mily, en Mexicali, para animales víctimas de violencia

Karina Ortiz

Al impulsar una agenda integral, progresista y sin precedentes, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda prioriza la protección y el bienestar animal para destacar como un referente en México y América Latina.

Esta instancia ha permitido articular esfuerzos con los ayuntamientos, fortalecer políticas públicas locales y emitir recomendaciones en casos prioritarios, consolidando una estrategia coordinada a nivel estatal.

Leyes y proyectos animalistas

Asimismo, se ha impulsado el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, robusteciendo la capacidad institucional para investigar, perseguir y sancionar conductas de maltrato y crueldad animal.

Uno de los proyectos más emblemáticos de esta administración es el Santuario Mily, en Mexicali, para animales víctimas de violencia que pone a su disposición la Fiscalía General del Estado.

Además, colabora con organizaciones de la sociedad civil como Abogados Animalistas México y el Grupo de Investigación y Derecho Animal, se han impulsado reformas que hoy colocan a la entidad a la vanguardia en protección jurídica animal.

Desnutrición y abandono, se tipifican como delitos

Entre los esfuerzos y avances destaca la ampliación de los supuestos que configuran el delito de maltrato y crueldad animal, incluyendo conductas como la desnutrición y el abandono.

La creación del Registro Estatal de Agresores de Animales, impidiendo que quienes figuren en él puedan poseer o custodiar animales.

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