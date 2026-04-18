La secretaria de Medio Ambiente aseguró ante la cumbre de progresista en Barcelona que ningún país por muy poderoso que sea puede seguir comportándose unilateralmente

EFE

Bárcena agradeció al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la iniciativa del foro, que se celebra en conjunto con la Cumbre por la Defensa de la Democracia, y se sumó al llamado del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

“Tenemos que fortalecer el multilateralismo, la democracia internacional. No podemos perderla como progresistas, la estamos perdiendo. Tenemos que combatir la guerra, lo dijo Rodríguez Zapatero, juguemos por la paz”, apuntó la excanciller de Andrés Manuel López Obrador.

Para lograr la paz, añadió, hay que reformar la ONU, pues “la paz solo se va a lograr si logramos unas Naciones Unidas más equitativas, mucho más simétricas”, y abogó, ante un mundo “fragmentado”, por “el multilateralismo”, que es “más urgente que nunca”.

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“Necesitamos un sistema multilateral nuevo, renovado y distinto, que nos representa a todas y todos. Hoy más que nunca necesitamos una visión desde el progresismo porque la democracia no se defiende sola”, zanjó Bárcena.