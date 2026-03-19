La beca ofrece un apoyo económico de dos mil pesos durante 10 meses, cursos extracurriculares, y orientación vocacional, académica y psicológica

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes pueden registrarse en la beca de BBVA?

Los requisitos para la beca BBVA para chavos que inspiran:

Paso a paso para el registro a la beca BBVA para chavos que inspiran

El proceso de registro a la beca BBVA para chavos que inspiran se divide en los siguientes pasos:

Registro del 18 de marzo al 17 de mayo

Estudio socioeconómico

Pruebas de talento

En la plataforma deberás realizar una serie de pruebas, que estarán disponibles del 18 de marzo al 17 de mayo.

Rutas de formación

Del 18 de marzo al 29 de mayo deberás realizar las rutas de informació n, las cuales estarán disponibles una vez que finalices las pruebas de talento.

Selección

La Fundación BBVA revisará los registros completados y el 30 de septiembre dará a conocer los resultados.