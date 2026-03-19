Beca BBVA para chavos que inspiran: fechas de registro y requisitos para el apoyo de 20 mil pesos
La beca ofrece un apoyo económico de dos mil pesos durante 10 meses, cursos extracurriculares, y orientación vocacional, académica y psicológica
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quiénes pueden registrarse en la beca de BBVA?
Los requisitos para la beca BBVA para chavos que inspiran:
Paso a paso para el registro a la beca BBVA para chavos que inspiran
El proceso de registro a la beca BBVA para chavos que inspiran se divide en los siguientes pasos:
Registro del 18 de marzo al 17 de mayo
Estudio socioeconómico
Pruebas de talento
En la plataforma deberás realizar una serie de pruebas, que estarán disponibles del 18 de marzo al 17 de mayo.
Rutas de formación
Del 18 de marzo al 29 de mayo deberás realizar las
Selección
La Fundación BBVA revisará los registros completados y el 30 de septiembre dará a conocer los resultados.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.