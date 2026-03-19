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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Beca BBVA para chavos que inspiran: fechas de registro y requisitos para el apoyo de 20 mil pesos

La beca ofrece un apoyo económico de dos mil pesos durante 10 meses, cursos extracurriculares, y orientación vocacional, académica y psicológica

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quiénes pueden registrarse en la beca de BBVA?

Los requisitos para la beca BBVA para chavos que inspiran:

Paso a paso para el registro a la beca BBVA para chavos que inspiran

El proceso de registro a la beca BBVA para chavos que inspiran se divide en los siguientes pasos:

  • Registro del 18 de marzo al 17 de mayo

  • Estudio socioeconómico

  • Pruebas de talento

En la plataforma deberás realizar una serie de pruebas, que estarán disponibles del 18 de marzo al 17 de mayo.

  • Rutas de formación

Del 18 de marzo al 29 de mayo deberás realizar las rutas de información, las cuales estarán disponibles una vez que finalices las pruebas de talento.

  • Selección

La Fundación BBVA revisará los registros completados y el 30 de septiembre dará a conocer los resultados.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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