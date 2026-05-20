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Méxicomiércoles, 20 de mayo de 2026

Beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina: documentos necesarios para recoger la tarjeta y fechas

Estudiantes de las primarias públicas en la Ciudad de México recibirán su tarjeta en la fecha asignada por las autoridades a partir del 22 de mayo

Beca Rita Cetina
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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Qué documentos piden para recoger la tarjeta de la beca Rita Cetina?

Fechas para recoger la beca de uniformes y útiles Rita Cetina

Team Juan 🦾🇲🇽 @mrbeast
Alma Rosa Hidalgo
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