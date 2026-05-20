Beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina: documentos necesarios para recoger la tarjeta y fechas
Estudiantes de las primarias públicas en la Ciudad de México recibirán su tarjeta en la fecha asignada por las autoridades a partir del 22 de mayo
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Qué documentos piden para recoger la tarjeta de la beca Rita Cetina?
Fechas para recoger la beca de uniformes y útiles Rita Cetina
Últimas notas:
- Beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina: documentos necesarios para recoger la tarjeta y fechas
- ¿Quieres bailar “Dai Dai” con Shakira en la final del Mundial? Así puedes ser parte de la final del evento de la FIFA
- Intercambio de estampas del Mundial en CDMX: los lugares en los que puedes completar tu álbum Panini