Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes reciben 2 mil 500 pesos para útiles escolares y uniformes?
Cada familia beneficiaria de la beca Rita Cetina recibe un pago único anual por cada estudiante de primaria que haya registrado
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Para quién es la beca Rita Cetina?
¿Cuándo inicia el depósito de la Beca Rita Cetina?
|Inicial de primer apellido
|Día de depósito de la Beca Rita Cetina
|A - B
|Lunes 3
|C
|Martes 4
|D - E - F
|Miércoles 5
|G
|Jueves 6
|H - I - J - K - L
|Viernes 7
|M
|Lunes 10
|N - Ñ - O - P - Q
|Martes 11
|R
|Miércoles 12
|S
|Jueves 13
|T - U- V - W - X - Y - Z
|Viernes 14
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