elsoldemexico
Méxicolunes, 3 de agosto de 2026

Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes reciben 2 mil 500 pesos para útiles escolares y uniformes?

Cada familia beneficiaria de la beca Rita Cetina recibe un pago único anual por cada estudiante de primaria que haya registrado

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Para quién es la beca Rita Cetina?

¿Cuándo inicia el depósito de la Beca Rita Cetina?

Inicial de primer apellidoDía de depósito de la Beca Rita Cetina
A - BLunes 3
CMartes 4
D - E - FMiércoles 5
GJueves 6
H - I - J - K - LViernes 7
MLunes 10
N - Ñ - O - P - Q Martes 11
RMiércoles 12
SJueves 13
T - U- V - W - X - Y - ZViernes 14
Ali Rodriguez Rios
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