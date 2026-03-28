Montserrat Maldonado

A unas horas de la reinauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), el Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, bendijo el recinto en una ceremonia que ofreció para los presentes.

El representante de la iglesia católica, dijo que “solamente en equipo podemos ser artesanos de la paz”, haciendo referencia al evento deportivo que se realizará más tarde en el Estadio Banorte.

Ademas, el Monseñor llamó a que este nuevo estadio sea un lugar que fomente “la unidad, la fraternidad y la paz a través del deporte”.

Pidamos también por los que van a jugar aquí, para que jueguen con alegría, con juego limpio, y sobre todo con pasión. Sabiendo que el mejor gol de su vida es el amor hacia los demás

De igual forma, el Monseñor pidió por las autoridades del Estadio y por las civiles. “Para que sean promotores de la justicia, de la unidad y de la paz”, señaló.

Partido de México vs Portugal

La Selección Mexicana de futbol tiene este sábado una prueba en su preparación al Mundial 2026, pues recibe a Portugal.

Cabe señalar que la noticia de la ausencia del jugador Cristiano Ronaldo para el amistoso entre México y Portugal supuso un golpe para los revendedores, quienes esperaban con ansías la visita del astro lusitano para aumentar los costos de las entradas para el encuentro que marcará la reapertura del Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte) tras casi dos años de trabajos de remodelación al inmueble.

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Información del Esto indica que la reventa a través de plataformas como ‘StubHub’, continúa con tickets a partir de los 4 mil 999 pesos mexicanos, mientras en otros sitios como ‘Viagogo’, pueden encontrarse a partir de 2 mil 800 pesos en el caso de las dos entradas más “económicas” que estos portales ofrecen.

El partido será a las 19:00 horas de México.