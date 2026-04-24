Bomberos de Houston que visitaban Teotihuacán ayudaron a los heridos del tiroteo
La pareja conformada por el capitán Andy Roseborrough y la doctora Jyothi Lagisetty atendió a los heridos de bala pese al peligro que se vivía en el zona arqueológica de Teotihuacán
Wendy Vega / El Sol de México
Tanto el capitán Roseborrough como la Dra. Lagisetty atendieron a los dos heridos hasta que arribó el personas de bomberos del Estado de México, así como los servicios de emergencia.
Por su parte, el Departamento de Bomberos de Houston aplaudió la labor de la pareja y aseguró que:
Sin importar donde se encuentren (..) el servicio no se detiene cuando termina el turno
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.