Bomberos de Houston que visitaban Teotihuacán ayudaron a los heridos del tiroteo

La pareja conformada por el capitán Andy Roseborrough y la doctora Jyothi Lagisetty atendió a los heridos de bala pese al peligro que se vivía en el zona arqueológica de Teotihuacán

Wendy Vega / El Sol de México

Tanto el capitán Roseborrough como la Dra. Lagisetty atendieron a los dos heridos hasta que arribó el personas de bomberos del Estado de México, así como los servicios de emergencia.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Houston aplaudió la labor de la pareja y aseguró que: