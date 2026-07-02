MÉXICO

FGR detiene a hermana de Emilio Lozoya, señalada como prestanombres en caso Agronitrogenados

De acuerdo con la FGR, Gilda N. habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita, y se habría convertido en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio N