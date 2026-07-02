De acuerdo con la FGR, Gilda N. habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita, y se habría convertido en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio N
Las nuevas fuerzas políticas no lograron validar una sola asamblea en nueve de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027; en algunos casos el INE anuló los eventos por falta de asistentes y en otros ni siquiera se realizaron
Ante la presión de la Sección 22 de la CNTE, el Congreso de Oaxaca decidió retirar una reforma que planteaba un mecanismo legal para atender casos de interrupción educativa, descartando modificaciones que pudieran afectar al movimiento magisterial