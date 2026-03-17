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Méxicomartes, 17 de marzo de 2026

Buque Zheng He partió desde el sábado tras acuerdo de Luxemburgo con México: SRE

Un acuerdo para su liberación dejó cerca de 400 millones de pesos para el SAT; el barco fue detenido en Tampico en 2023 por una supuesta falta de trámites de importación

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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