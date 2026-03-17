









Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La empresa operadora del buque Zheng He denunció que la tripulación estuvo retenida sin asistencia consular adecuada. / Foto: EFE

Tras 29 meses de permanecer detenido en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el buque Zheng He partió hacia Luxemburgo, su país de origen, desde la madrugada del sábado pasado, tras lograrse un acuerdo con el gobierno de México que permitió cerrar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y derivó en una recaudación de cerca de 400 millones de pesos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), confirmó a El Sol de México la cancillería mexicana.

El caso inició en el año 2023 con la detención de la embarcación en el puerto de Tampico, debido a una supuesta falta de trámites de importación temporal, tras una inspección del SAT. Las autoridades aduaneras mexicanas argumentaron que el buque debía regularizar su situación como mercancía importada, mientras que la empresa operadora, Jan De Nul, sostenía que el barco estaba en “tráfico de altura” y no requería importación, lo que dio paso a un diferendo jurídico que escaló al ámbito internacional.

La empresa denunció, además, que la tripulación estuvo retenida sin asistencia consular adecuada. La tripulación era de diversas nacionalidades como neerlandeses, croatas, belgas, filipinos, indonesios, indios e incluso mexicanos.

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Pero el lunes, el SAT y la cancillería mexicana informaron, a través de un comunicado, que el procedimiento se resolvió sin una sentencia de fondo, luego de que ambas partes solicitaron de manera conjunta la terminación del caso de manera amistosa. El Tribunal ordenó el cierre del procedimiento.

Consultada sobre el futuro de la embarcación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró a este diario que zarpó desde la madrugada del sábado pasado hacia Luxemburgo con personal de la empresa responsable.

La SRE reitera su compromiso con el derecho internacional y con los mecanismos de solución pacífica de controversias, pilares fundamentales para el mantenimiento de relaciones internacionales constructivas y de beneficio mutuo. SRE.