Búsqueda en mina de Sinaloa suma 136 horas; tres mineros siguen atrapados

Autoridades federales y estatales han avanzado 2.2 kilómetros en galerías y concentran esfuerzos en desaguar la zona inundada

Rafael Ramírez / El Sol de México

La mina alcanza una profundidad aproximada de 300 metros, lo que ha complicado las maniobras de rescate.

En el sitio opera un Puesto de Comando Unificado integrado por elementos de la Defensa, Marina, Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y autoridades del gobierno de Sinaloa, quienes coordinan las acciones en campo.

En tanto, el primer trabajador rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya fue dado de alta y se encuentra en su domicilio con su familia, reportado en condiciones óptimas de salud.

Las autoridades reiteraron que continuarán con las labores hasta lograr la localización de los tres mineros restantes.