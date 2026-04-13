La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de este proyecto identifica riesgos potenciales como la posible contaminación de cuencas por aceites durante la obra y la remoción de 95.79 hectáreas de matorral costero

Gloria López / El Sol de México

Este proyecto surge como una alternativa necesaria y segura ante las constantes fallas geológicas, deslizamientos y problemas en los taludes que han afectado la estabilidad de la actual carretera escénica.

Las organizaciones denuncian que el proyecto no es solo una carretera, sino una decisión que alterará los ecosistemas y la disponibilidad de agua en una región donde la hidrología ya es limitada.

Para equilibrar la necesidad de progreso con la protección del entorno, el expediente bajo la clave 02BC2026V0003 se encuentra disponible para la revisión ciudadana del 20 de abril al 19 de mayo de 2026.